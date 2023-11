In farmacia per donare medicinali ai bambini

Fino al prossimo venerdì 24 novembre si potranno donare prodotti da banco, quindi non medicinali da ricetta, per le cure dei bambini, presso la farmacia Santa Rita, in piazza Libertà e la Bornazzini in piazza Matteotti, entrambe a Codigoro. Un’iniziativa promossa dalla Fondazione Rava da sempre impegnata nel portare aiuto ai più piccoli in tante parti del mondo. I farmaci da banco raccolti saranno affidati agli straordinari volontari dell’associazione il Mantello per essere destinati ai bambini di quei nuclei familiari che versano in difficoltà economiche, ed il numero è purtroppo in costante aumento, poichè spesso una delle principali conseguenze della condizione di fragilità economica è la creazione della cosiddetta povertà sanitaria. I volontari dell’associazione il Mantello di Pomposa ritireranno quanto donato dalla generosità dei codigoresi, li utilizzeranno per aiutare anche in questo modo, le 52 famiglie che aiutano sia come alimentazione che in altri modi, per complessive quasi 200 persone che ne beneficiano. La Fondazione ricorda come si tratta dell’undicesima edizione di "In Farmacia per i Bambini". In questi 11 anni di raccolta farmaci e prodotti baby care abbiamo raggiunto un risultato straordinario: più di un milione e mezzo di prodotti raccolti e consegnati a case famiglia, comunità per minori, centri di accoglienza in Italia, agli ospedali in Ucraina e all’Ospedale Saint Damien in Haiti.