In fiamme il chiosco della piscina. Vigili al lavoro, il locale è inagibile

Nella mattinata di ieri il sindaco Fabrizio Pagnoni si è recato al Centro Nuoto Copparo per un sopralluogo, a seguito dell’incendio sviluppatosi nella serata precedente nell’area esterna della struttura natatoria e sportiva, adibita a spazio estivo con piscina. Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme si sono sviluppate in una parte del chiosco-bar di servizio alla piscina scoperta. Determinante è stato il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Ferrara, cui in un secondo momento si sono aggiunti i pompieri volontari del distaccamento di Copparo. Immediatamente, si sono messi al lavoro per domare e circoscrivere le fiamme, evitando che si propagassero ad altre strutture, attrezzature e arredi presenti nell’area.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Copparo e l’assessore allo Sport Fabio Felisatti, che ha seguito le operazioni. Una volta spento il rogo, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Con il favore della luce del giorno, ieri è stato possibile avere maggior contezza dei danni causati dalle fiamme: "Ad essere interessata, è stata una parte della struttura esterna, che comunque è stata resa inservibile per il servizio bar – riporta il primo cittadino –. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di limitare i danni. Per questo desidero ringraziarli di vero cuore, in quanto hanno dimostrato ancora una volta la loro professionalità e preparazione su cui è sempre possibile contare. Aspetto ancor più importante è che, fortunatamente, non si siano registrati feriti a seguito dell’accaduto".

Per avere ulteriori elementi riguardo l’accaduto, il Comune attende le risultanze delle indagini affidate al Comando dei Vigili del fuoco di Ferrara volte a chiarire le cause dell’incendio, nonché la necessaria autorizzazione per la rimozione e lo smaltimento delle parti danneggiate, cui seguiranno valutazioni per il ripristino dell’area. La zona del chiosco, dunque, è temporaneamente interdetta, ma le attività nell’area esterna potranno comunque proseguire.