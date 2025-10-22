In Fiera ritorna ‘Work on Work’. Un incontro tra scuola e lavoro

Ci si lamenta spesso della scarsità di opportunità lavorative, con un particolare focus sull’Italia. Ferrara cerca di agevolare chi esce dal mondo scolastico e per questo ha deciso di ospitare la seconda edizione di ‘Work on Work’, la fiera nazionale del lavoro che quest’anno si terrà il 19 e 20 novembre in Fiera. Due giorni di incontri, workshop, presentazioni aziendali, appuntamenti formativi, aggiornamenti normativi, per creare e alimentare una riflessione sul tema del lavoro, in continua evoluzione e cambiamento, che ha voluto rimarcare anche Angela Travagli, assessore alle Politiche del lavoro: "Ferrara sta cambiando approccio, primeggiando la curiosità verso il mercato del lavoro. ‘Wow’ è la ricetta vincente per favorire il dialogo ministeriale sul tema del lavoro e l’arrivo di numerosi talenti per crescere e migliorare insieme il futuro di questo territorio".

Cinque le aree tematiche della Fiera. Digital Leap: automazione, cybersecurity e nuove professionalità (tecnologie emergenti per sostenere l’innovazione); Green Shift: transizione verde e lavoro sostenibile (sull’economia circolare e la riduzione dell’impatto ambientale); Inclusive edge: Diversity & Inclusion (strategie per valorizzare la diversità e costruire ambienti di lavoro inclusivi); Work Ethics: legalità e previdenza (normative sul lavoro, etica d’impresa e sistemi previdenziali) e Talent on the move: outplacement e mobilità virtuosa (politiche di talent management per prevenire la fuga di competenze). "Ferrara ha dato una grande risposta – ha sottolineato Ludovico Bongini, co-fondatore di Wow – e noi siamo contenti di creare un evento che invitasse pubblico, aziende e visitatori a confrontarsi sui temi del mondo del lavoro". Un’occasione d’oro per conoscere meglio ciò che si andrà a vivere per il resto della vita, costruendo esperienza e sviluppando conversazioni con gli esperti nel settore. In questo, quindi, gioca un ruolo fondamentale l’Università di Ferrara, che il direttore generale Marco Pisano ha voluto ricordare come "terza classificata a livello nazionale come placement come grande ateneo, con un tasso di occupazione degli studenti a 5 anni dalla laurea di circa 93,1%. La presenza dell’Università a Wow è quindi doverosa: porteremo l’esperienza e la conoscenza dei nostri docenti al servizio dei cittadini e dei giovani".

Un evento importante, di caratura nazionale e decisamente attrattivo che come casa avrà Ferrara Fiere, come poi specificato dal presidente Andrea Moretti: "Wow è un evento basato sui contenuti, con importanti occasioni di confronto. I miei dubbi a riguardo sono stati poi spazzati via con i risultati ottenuti nella prima edizione, possibili grazie allo staff e al grande lavoro svolto della Fiera. Il mio obiettivo è chiaro: farlo diventare un punto di riferimento a livello nazionale".