In fila ai Diamanti "Musei della provincia, polo unico e autonomo Bene l’idea di Sgarbi"

Quasi 500 visitatori nel primo giorno della mostra ‘Rinascimento a Ferrara - Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’, ancora tutti in fila ieri a Palazzo Diamanti – biglietti staccati a quota 848 per un totale nei due giorni di 1304 – per ammirare i capolavori dell’esposizione che, omaggio al Rinascimento, segna anche la rinascita di una città disegnata ormai a misura dell’arte. Un’operazione che porta la firma di Vittorio Sgarbi, critico d’arte, sottosegretario al ministero della Cultura. Ed è in arrivo anche una svolta negli assetti organizzativi del mondo della cultura.

Così interviene Mauro Felicori, assessore alla cultura della Regione Emilia-Romagna: "Inaugurando la mostra nel ridisegnato Palazzo dei Diamanti, Vittorio Sgarbi ha riproposto la sua idea di riunire in un unico museo autonomo tutti i musei statali della provincia di Ferrara. Io la trovo plausibile. Ancora dai tempi in cui dirigevo la Reggia, sostenevo che il poli museali regionali, essendo l’insieme di quei musei che non erano stati resi autonomi dalla riforma Franceschini, componevano un residuo eterogeneo e non avevano quindi una identità. Concludevo dunque che fossero uno stato provvisorio, destinato ad essere superato, a svanire. Secondo me, infatti, tutti i musei statali, grandi e piccoli, avrebbero dovuto nel tempo godere dei vantaggi dell’autonomia museale, che nel frattempo aveva dimostrato di essere altamente produttiva". Come? Felicori non ha dubbi. "Aggregando tali musei – spiega – che sono poi quelli grandi e piccoli, ai musei già autonomi, trasformando questi in sistemi museali tramite l’aggregazione per area o per disciplina degli istituti minori. Indicavo ad esempio, per i meravigliosi musei archeologici dell’Appia campana - Teano, Capua, Sessa, S.Maria - o l’aggregazione all’Archeologico di Napoli (per materia), o alla Reggia stessa di Caserta (per area). Purtroppo Franceschini ha fatto un solo passo in questa direzione, l’aggregazione di Velia a Paestum, molto positiva anche se io, in quel caso, avrei scelto la convergenza per area, includendo anche la Certosa di Padula, piuttosto che l’analogia archeologica. All’opposto, cambiando il nome delle reti regionali, da Polo a Direzione, ha in qualche modo ingessato lo status quo e fermato il processo evolutivo (e non è stata l’unica frenata del pur bravissimo ministro). Benvenuto dunque il segnale di Sgarbi, che va esattamente nella direzione che io auspico". Una mostra dal respiro europeo se alla fine il primo visitatore è un turista arrivato dall’Olanda, patria del rinascimento fiammingo, patria di Vincent Willem Van Gogh. L’esposizione allestita in un rinnovato palazzo dei Diamanti – curata da Vittorio Sgarbi e Michele Danieli – si svolge intorno a due poli fondamentali del Rinascimento ferrarese e italiano: Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa. Anche se, tra le oltre cento opere, i due pittori si trovano a dialogare con Mantegna, Cosmè Tura, Niccolò dell’Arca, Marco Zoppo, che costituiscono il punto di partenza. Antonio da Crevalcore, Guido Mazzoni, Boccaccio Boccaccino, Francesco Francia e Perugino, invece, offrono una sponda di dialogo lungo il percorso espositivo. Percorso che si è dipanato davanti agli occhi di tanti turisti del bello.