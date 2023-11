In fila per i pacchi Caritas: "Aumentano i poveri italiani. Su 450 famiglie sono la metà"

di Matteo

Radogna

Ore 13,15, mensa Caritas di via Brasavola. All’ingresso solo un paio di persone, qui è già tardi, perché alle 12,30 comincia il pranzo. "Alle 11,30 c’era già la coda. – racconta Giuseppe, uno dei tanti che hanno perso il lavoro e ora devono in qualche modo mangiare –. Servono centinaia di pasti al giorno, e noi italiani siamo un venti per cento, ma cresciamo ogni giorno di più". All’apparenza sembra un qualsiasi self service aziendale. Piatti semplici, il profumo è buono, l’aspetto invitante. Le persone prendono un vassoio e possono consumare un pasto completo con una scelta tra diversi primi e secondi, due contorni, frutta o dolcino. "Oggi si mangia pasta o riso in bianco o al pomodoro – racconta Giuseppe –, pollo , ricotta e verdure miste". In fila alla mensa, c’è una Ferrara più fragile, dai confini che si allargano in maniera preoccupante, una città che ogni giorno è in coda per un pasto o per un pacco alimentare.

"Sono 450 le famiglie che aiutiamo alla Caritas di Ferrara – spiega il direttore Paolo Falaguasta – di cui un 45 – 50 per cento sono italiani. Spesso sono famiglie con minori. Vengono da noi almeno 6 volte all’anno per prendere i pacchi alimentari. Ma c’è chi viene di più. Ogni mese c’è la distribuzione per chi ne ha bisogno. Per accedere bisogna registrarsi e indicare l’Isee, il reddito famigliare. Il numero delle famiglie che aiutiamo è abbastanza stabile, ma va detto che siamo arrivati al massimo della nostra capienza". I numeri sulla povertà sono inclementi: L’età media delle persone che vengono assistite è di 48,5 anni. Crescono, inoltre, del 5,3 per cento, a Ferrara, le famiglie (soprattutto con minori) in povertà assoluta. Non solo. L’incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 28,9%, si ferma invece al 6,4% per le famiglie composte solamente da italiani. Per i nuclei familiari meno abbienti, compresi quelli in povertà assoluta, il calo della spesa al supermercato è intorno al 2,7 per cento. Un dato sul quale pesa l’alta inflazione. "Per i pochi che ce la fanno a trovare un lavoro – continua Falaguasta – e lasciano i nostri alloggi di accoglienza, le opportunità di arrivare a una piena autonomia sono pochissime".

Le case disponibili vanno tutte agli studenti: "I proprietari preferiscono darle a loro perché ne ricavano più soldi – sottolinea il direttore di Caritas –. In questo modo chi trova un lavoro e deve uscire dall’alloggio di accoglienza, si trova senza un tetto. Dormire in auto o all’aperto significa perdere da lì a poco il lavoro appena trovato e tornare quindi daccapo. Così si ripresentano di nuovo qui da noi e, ovviamente, dai servizi sociali comunali. In sostanza non esiste un percorso per chi cerca di rendersi autonomo. Queste persone così non escono mai dalla povertà e tornano inevitabilmente da noi, dall’Asp e dal Comune". Perché non trovano casa?: "Sopratutto verso gli stranieri ci sono dei pregiudizi – prosegue Falaguasta – e molti proprietari preferiscono non affittare a loro, ma agli studenti. In questo momento abbiamo tre persone che hanno un lavoro e non riescono a trovare casa. Uno dei ragazzi, ad esempio, è stato preso da Amazon. Gente che ci sta provando, ma che trova davanti a sé ostacoli insormontabili".