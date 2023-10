In fila per una sporta di speranza: "Boom di famiglie in difficoltà, ormai un’impresa aiutare tutti"

E’ l’ultima emergenza. I volontari che non fanno più un passo avanti. L’assottigliarsi di questo esercito proprio in questi anni di crisi, anni durante i quali si registra un continuo aumento del fronte amaro della povertà, che si declina nella crescita esponenziale degli sfratti di persone che l’affitto non riescono più a pagare, nelle lunghe file di immigrati che tendono la mano per un pacco di pasta, una lattina di pomodoro. Un fenomeno che sale, come un’onda, con la cancellazione del reddito di cittadinanza e l’inarrestabile stagione degli sbarchi.

Racconta quello che sta succedendo da alcuni mesi Dante Andreolini, una vita da volontario, responsabile per la Caritas San Vincenzo di Pontelagoscuro del settore degli aiuti alimentari. Dice: "Ogni giovedì a Pontelagoscuro, davanti alla chiesa, distribuiamo i pacchi alla gente, si tratta di cibo. L’orario, dalle 8,30 alle 11. Prima venivano un centinaio di famiglie, in poco tempo sono diventate 143. E crescono di settimana in settimana". Un’emergenza che si misura con le fila del volontariato, che si riducono. "La sezione alimentari – riprende – è formata da dieci volontari. Siamo troppo pochi, non ce la facciamo. La scorsa settimana la distribuzione dei pacchi è andata avanti fino all’una. In queste condizioni andiamo in crisi".

Anche giovedì erano tanti, soprattutto immigrati. Seduti sul muretto in attesa. L’esercito della parrocchia è formato ormai dalle stesse persone, li conoscono bene, sanno i loro nomi. "C’è anche una sezione che si occupa del vestiario – spiega ancora –, sono sei o sette, tutte donne. Danno abiti, scarpe, suppellettili. Un po’ tutto quello che riguarda la casa". I giovani già. Qualcuno c’è. Come Dario Bucchi, 37 anni, sulla maglietta la parola staff, sul volto un bel sorriso. Ci crede, per lui è una missione. Si rimbocca le maniche e aiuta a sistemare i pacchi nei magazzini della parrocchia. Ogni giovedì si ingrossa il fiume di gente che chiede aiuto. Lui risponde presente. Ma ce ne vorrebbero altri come lui, pronti a fare un passo avanti. "Facciamo il possibile, ma servono nuove leve", conclude Andreolini. Lascia il sole della piazza, torna dentro. A dare una mano.