In fuga col monopattino. Inseguito dalla vittima, ladro finisce in manette

Aspetta che un ragazzo di 27 anni parcheggi il suo monopattino fuori da un negozio in via Garibaldi ed entra in azione. Pensa di farla franca, un 39enne, che prende il piccolo veicolo e si dà alla fuga. Non sa che la scena viene vista in diretta proprio dal proprietario del monopattino. Il giovane esce immediatamente dal negozio e inizia a urlare in direzione del ladro. Quest’ultimo lascia cadere a terra il monopattino e continua la sua fuga a piedi. Il 27enne, però, non si dà per vinto e inizia a inseguirlo in direzione di Corso Isonzo.

Finalmente lo raggiunge ma inizia una violenta colluttazione tra lui e il ladro. Urla, pugni e calci, finché i passanti, spaventati, non danno l’allarme alla centrale dei carabinieri della compagnia di Ferrara. In pochi minuti i militari della sezione radiomobile raggiungono il luogo della lite tra derubato e ladro. I carabinieri bloccano e identificano il 39enne, risultato essere un clochard senza fissa dimora. L’uomo viene quindi arrestato con l’ipotesi di tentata rapina. È accaduto l’altro pomeriggio nel centro della città: tutto ha inizio davanti alla vetrina di un negozio di via Garibaldi, dove, tra il via vai di biciclette e persone a passeggio, arriva a bordo del suo monopattino un ragazzo 27enne, che posteggia ed entra all’interno. Dopo alcuni minuti nonostante fosse nel negozio, l’occhio del 27enne, guardando fuori dalle vetrate, cade proprio su quell’uomo che stava cercando di rubargli il monopattino.

Senza perdere tempo, corre fuori dal negozio urlando allo sconosciuto di fermarsi e questo, vistosi scoperto, ha abbandonato il monopattino sulla strada, per fuggire in direzione di corso Isonzo. Il 27enne dopo una breve rincorsa raggiunge l’uomo che aveva tentato di rubargli il monopattino. Nonostante fosse stato scoperto, non si è dato affatto per vinto, reagendo con violenza nei confronti del 27enne. Alcuni passanti notata la scena hanno allertato immediatamente il numero di emergenza 112, che ha inviato un equipaggio della sezione radiomobile di Ferrara. I militari giunti in pochi minuti hanno bloccato e identificato l’uomo, risultato essere un 39enne senza fissa dimora, che è finito in manette per l’ipotesi di reato di tentata rapina. Ieri è stato convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nel Comune di Ferrara, rinviando il processo ad altra data.