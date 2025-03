In fuga dopo una rapina al benzinaio. Scatta l’inseguimento: arrestato

Spettacolare inseguimento nella notte. I carabinieri arrestano il presunto rapinatore dopo la fuga tra Bologna e Ferrara. Un’operazione congiunta dei carabinieri di San Giovanni in Persiceto e di Bondeno ha portato, nella tarda serata di giovedì, verso la mezzanotte, all’arresto di un uomo sospettato di essere uno dei responsabili della rapina avvenuta nella mattinata alla stazione di servizio Eni di Camposanto, sulla Panaria, nel modenese.

Due individui, verso le undici della mattina, con il volto coperto e armati di coltello, avevano fatto irruzione nell’area di servizio, minacciando il gestore e portando via un bottino con l’incasso. La prontezza del benzinaio, che è riuscito a fornire ai carabinieri il numero di targa dell’auto utilizzata dai rapinatori, ha dato il via alle indagini.

Le ricerche sono proseguite per tutto il giorno, senza lasciare nulla di intentato e hanno avuto una svolta in serata, quando una pattuglia di San Giovanni in Persiceto, impegnata in un controllo del territorio, ha individuato un’auto sospetta, corrispondente alla descrizione fornita, dando inizio a un inseguimento ad alta velocità.

Il veicolo, che si aggirava con fare circospetto nelle strade della zona, ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a un controllo. E’ stato l’inizio dell’inseguimento. Alla vista della pattuglia, l’auto sospetta ha accelerato bruscamente, dando il via a un inseguimento ad alta velocità che si è snodato tra le province di Bologna e Ferrara.

Arrivati sulle strade del territorio ferrarese, i carabinieri di San Giovanni in Persiceto hanno fatto squadra con i carabinieri di Bondeno e hanno inseguito il veicolo per chilometri, in un crescendo di tensione e adrenalina. La fuga dei malviventi si è conclusa in modo rocambolesco nelle campagne di Burana, frazione di Bondeno.

Nel tentativo di seminare gli inseguitori, il presunto sospettato alla guida dell’auto, si è infatti addentrati in una strada sterrata, finendo però per impantanarsi in un campo. Nonostante il tentativo di fuga a piedi, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri, che hanno dimostrato grande professionalità e determinazione.

L’uomo è stato processato per direttissima nella mattinata di ieri con l’accusa di resistenza. Durante la perquisizione dell’auto, i carabinieri hanno rinvenuto un passamontagna, elemento che potrebbe collegare l’arrestato alla rapina di Camposanto.

Claudia Fortini