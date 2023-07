In fumo intero campo di rotoballe: danni e disagi

Grande paura, ieri all’alba (erano circa le 6), per gli abitanti di Ambrogio i quali si sono svegliati con fuoco e fumo dai campi, nella zona di via Salmastri (foto). Subito sono stati chiamati carabinieri e vigili del fuoco, i quali sono intervenuti trovandosi davanti un incendio di rotoballe di fieno in un campo agricolo. Le dimensioni sono state considerevoli, imponente anche il fumo che in assenza di vento non ha avuto modo di dileguarsi. Le operazioni di spegnimento sono state rapide e coordinate, anche per impedire che le fiamme si propagassero ulteriormente. I carabinieri della stazione di Ambrogio, insieme ai colleghi del Radiomobile di Copparo, hanno messo in sicurezza l’area, isolandola completamente e vietando ai passanti di incorrere in pericoli. I motivi dell’incendio sono verosimilmente da ricondurre alle temperature desertiche di questi giorni. I vigili del fuoco, infatti, hanno escluso la dolosità dell’evento, riconducendolo ad un fenomeno di autocombustione. La conclusione è suffragata dal fatto che le fiamme sono divampate dal centro delle balle di fieno e non dai lati. La viabilità è stata ripristinata attorno alle 10.30 della mattina stessa. Un ulteriore incidente dovuto alle condizioni climatiche del momento, che oltre ai danni al manto stradale e agli intonaci sgretolatisi in queste zone, cosa trattata nei giorni scorsi, ora ha condotto all’incendio. I campi in queste zone sono molte e le temperature per il momento non accennano a diminuire, resta perciò massima l’allerta.

Jasmine Belabess