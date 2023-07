In gara i bisonti del Tractor Pulling nella zona industriale

Ritorna a Copparo il Tractor Pulling, lo spettacolare sport motoristico nato negli Stati Uniti in cui i partecipanti utilizzano trattori con potenti motori e sistemi di trasmissione rinforzati per trascinare un peso di traino su un tracciato retto, realizzato in terra battuta. La seconda tappa del campionato italiano di Tractor Pulling 2023, organizzata da ITPO-Italian Tractor Pulling Organization con il patrocinio del Comune di Copparo, si svolgerà nella zona industriale di via Primicello dal pomeriggio di oggi, a partire alle 18.30. La gara dei ‘super trattori’ sarà resa dunque ancor più suggestiva dalla cornice in notturna. Si tratta di uno sport particolarmente emozionante e divertente da guardare e che richiede a chi lo pratica un alto livello di competenza meccanica e un alto livello di abilità per una guida sicura e competitiva. Dunque un appuntamento da non perdere per gli appassionati di sport e motori che potranno assistere ad spettacolo particolarmente stupefacente e divertente nella zona industriale di via Primicello, dove è stato allestito il tracciato che è pronto ad accogliere la seconda tappa del campionato italiano.