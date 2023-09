In gara in acqua contro il Parkinson

Si avvicina l’appuntamento con l’iniziativa ‘Nuotiamo insieme per il Parkinson’ che si terrà domenica a partire dalle 10.30 presso il Lago delle Nazioni. L’appuntamento, quarta e ultima tappa di ‘Allarghiamo lo Stretto’, dopo quelle al Lago Albano, a Gaeta e al Lago Maggiore, è organizzata dall’associazione Parkinsoniani & caregiver, in collaborazione con Msp Ferrara e Mondo Triathlon. L’iniziativa prevede un circuito in acqua di 1800 metri, in tre frazioni.