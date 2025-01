In gioco con l’uguaglianza. Al Mazza con i giovani ricordando Di Veroli, un calcio contro l’orrore

Allo stadio per non dimenticare gli orrori della Shoah. Nel primo pomeriggio di ieri si è tenuto nella tribuna dello stadio Paolo Mazza’ l’incontro dal titolo ‘In gioco con l’uguaglianza’. Un evento organizzato dal Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah-Meis di Ferrara in collaborazione con Spal foundation in occasione del ‘Giorno della Memoria’. Il tutto con il patrocinio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) e della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e la sponsorizzazione di CoopAlleanza 3.0.

L’incontro è stato dedicato a storie di calcio, Shoah e lotta al razzismo e specificamente alla figura di Giovanni Di Veroli, unico calciatore ebreo romano ad aver giocato in serie A in una delle squadre della capitale. L’attività è stata riservata a 330 studenti del liceo Roiti di Ferrara (indirizzo sportivo) e a circa 100 ragazzi e ragazze che giocano nelle squadre del settore giovanile Spal, maschile e femminile.

In apertura i saluti istituzionali presenti Amedeo Spagnoletto, direttore del Meis Ferrara, Luca Carra, direttore generale della Spal, Massimiliano Rizzello, coordinatore regionale del settore giovanile e scolastico Figc e Patrizia Luciani in rappresentanza di CoopAlleanza 3.0. "Si tratta di un incontro davvero significativo – sottolinea Amedeo Spagnoletto – che rientra nell’ambito delle iniziative per la Shoah. Il ricordo di una figura come quella del calciatore Giovanni Di Veroli serve a ricordare una delle pagine più buie della nostra storia recente. Siamo contenti di avere portato per la prima volta in uno stadio così tanti giovani. Lo sport deve essere un messaggio di amicizia e di uguaglianza dentro e fuori dal campo".

Il direttore generale della Spal, Luca Carra e Massimiliano Rizzello hanno entrambi ricordato il rilievo di questi incontri rivolti ai giovani per non dimenticare quanto successo con la Shoah. Sul maxischermo poi il video messaggio del presidente della Lega Pro, Matteo Marani: "Non posso che complimentarmi con il Meis e Spal per l’iniziativa, che ha permesso di portare allo stadio i giovani, luogo di sport, ma stavolta per parlare della Shoah e ricordarla anche attraverso la storia del calciatore Giovanni Di Veroli".

All’iniziativa il calciatore della prima squadra maschile Alessandro Bassoli e la capitana della prima squadra femminile Silvia Chiellini, sorella di Giorgio Chiellini, ex giocatore della nazionale e della Juventus. Dopo i saluti, sono intervenuti Paolo Poponessi e Roberto Di Veroli, autori del libro ‘Una stella in campo. Giovanni Di Veroli dalla persecuzione razziale al calcio di serie A’ moderato dal giornalista Adam Smulevich.

Giovanni Di Veroli ebreo romano ha vestito la maglia della Lazio, con la quale conquistò la Coppa Italia nel 1958. Di Veroli, una vita iniziata nell’Italia fascista e che ha incrociato la persecuzione razziale, il terrore della guerra e il rischio di una possibile deportazione nei campi di sterminio assieme alla sua famiglia. Sfuggito alla rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, quando il Paese risorge, Di Veroli conosce il successo sui campi di calcio della serie A italiana e, conclusa l’attività sportiva, diventa un imprenditore, sempre a Roma.

Mario Tosatti