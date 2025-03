In giro con droga e scooter rubato

La polizia di Stato, tra lunedì e martedì, ha eseguito tre ordini di carcerazione nei confronti di due uomini e una donna e ha denunciato due ragazzi per ricettazione avendoli identificati a bordo di un motorino rubato. Ai due ragazzi è stata anche spiccata la contestazione amministrativa per il possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Lunedì la squadra mobile ha eseguito due ordini di carcerazione emessi dalla procura. Uno nei confronti di una donna responsabile del reato di stalking e l’altro nei confronti di un uomo responsabile dei numerosi furti. Entrambi erano già agli arresti domiciliari e le misure sono state aggravate in quanto entrambi hanno più volte violato gli ordini imposti dall’autorità.

Sempre lunedì, la Mobile ha notato due giovani a bordo di un motorino che si aggiravano tra le abitazioni con fare sospetto. I due sono risultati in possesso di un grammo di hashish, mentre il ciclomotore è risultato essere stato rubato qualche giorno prima. I ragazzi sono stati denunciati per ricettazione.

Martedì, infine, si è presentato allo sportello dell’ufficio immigrazione uno straniero per richiedere alcuni documenti. L’uomo però risultava colpito da un ordine di carcerazione per reati di stupefacenti e così è stato portato in carcere per scontare la pena.