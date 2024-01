In giro con droga e contanti. Pusher finisce in manette

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Codigoro, impegnati in una normale pattuglia, hanno notato allontanarsi a piedi da una piazza del paese un uomo, ben conosciuto poiché già arrestato anni fa per reati in materia di stupefacenti. L’uomo alla vista dei militari ha accelerato il passo per eludere il controllo, ma gli operanti hanno invece deciso di fermarlo e perquisirlo.

Addosso aveva infatti tre “palline” di cocaina e 345 euro in contanti.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire una ulteriore dose di cocaina, sostanza da taglio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga, nonché 1200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 42enne è stato pertanto tratto in arresto per detenzione e spaccio di cocaina e, su disposizione del pm di turno della Procura di Ferrara, trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Ferrara in attesa dell’udienza.

Nel pomeriggio di ieri il tribunale ha convalidato l’arresto sottoponendo il quarantaduenne all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

re. fe.