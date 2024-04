"In giro con due pugnali". Caos in centro, uomo bloccato dai carabinieri

COMACCHIO

"Correte, ha due pugnali". È stato un pomeriggio ad altissima tensione quello di ieri in pieno centro a Comacchio. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio quando alcuni passanti hanno visto passare un uomo – un 47enne già noto nella città lagunare e con alle spalle problemi psichiatrici – che, a detta di alcuni testimoni, aveva con sé le due grosse lame. Sul posto si sono immediatamente precipitate tre pattuglie dei carabinieri e la polizia locale, oltre ai sanitari del 118. L’intervento, conclusosi in via Edgardo Fogli, è stato lungo e non semplice.

Gli operatori hanno infatti dovuto calmare il soggetto e assicurarsi che non potesse nuocere. Non senza fatica e dopo lunghi momenti di tensione e trattativa, militari e agenti lo hanno bloccato e affidato ai sanitari del 118 per le cure del caso. Alla fine, il 47enne è stato sedato, caricato in ambulanza e accompagnato all’ospedale di Cona, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e trattamenti necessari.

Ai carabinieri della Compagnia di Comacchio ora spetta il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità da parte del soggetto.

f.m.