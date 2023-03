In giro con il coltello e furto al supermercato, una denuncia e un arresto

Un soggetto sorpreso con un coltello e un altro beccato dopo aver rubato da un supermercato e aggredito un vigilantes. I due interventi, condotti dalla polizia di Stato nelle scorse ore, si sono conclusi con una denuncia e un arresto. Il primo episodio vede protagonista un giovane straniero, trovato con in tasca un coltello a serramanico. L’intervento è nato grazie alla segnalazione di alcuni residenti che hanno riferito alla sala operativa della questura di aver trovato la rete di recinzione di casa con un vistoso taglio, tale da far presupporre un tentativo di furto. L’accortezza dei cittadini ha fatto sì che diverse volanti si recassero in zona per perlustrarla alla ricerca dei possibili ladri. Durante il coltrollo, i poliziotti hanno notato un soggetto straniero che, alla vista delle divise, si è immediatamente dato alla fuga. Prontamente bloccato, è stato trovato in possesso dell’arma e denunciato.

Ieri mattina, invece, i poliziotti hanno arrestato un uomo per rapina impropria all’interno di un centro commerciale. Il soggetto – un italiano – aveva rubato della merce dagli scaffali nascondendola al passaggio alle casse. Il personale della vigilanza, accortosi di quanto avvenuto, ha invitato l’uomo a restituire quanto rubato. Quest’ultimo ha però cercato di scappare, dando origine a una colluttazione con l’addetto alla sicurezza. Avuta la meglio, il ladro è fuggito a bordo di uno scooter. Per sua sfortuna, però, poco lontano c’era un posto di blocco degli agenti del Reparto prevenzione crimine, impegnato in uno dei servizi di controllo disposti dal questore. La presenza dei poliziotti ha fatto sì che il ladruncolo non facesse tanta strada. Appena uscito dal centro commerciale è stato infatti immediatamente bloccato e arrestato. Lunedì comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida.

re. fe.