"In giro per l’Italia rievocando la storia"

La celebrazione del 2 giugno a Cento si è aperta con un tuffo nel passato, grazie ai tanti mezzi storici che alle 9 si sono dati appuntamento in piazza Guercino per poi raggiungere Ravarino, manifestazione organizzata dalla History e Military Vehicles Italia che vede ancora una volta al timone il museo della II Guerra mondiale del Po di Felonica e il museo di Gotica Toscana di Scarperia. "Ci sono camion americani e canadesi e c’è il Dac, una raro anfibio americano. E’ un raduno multiepoca che parte dalla II Guerra mondiale fino al Vietnam – dice Simone Guidorzi di Felonica – l’obiettivo è ricordare che la Repubblica è stata possibile grazie alla liberazione per opera inglese e americana ma anche modo per invogliare le persone ad andare nei musei, portandoglielo noi sotto casa. Qui, infatti, ci sono mezzi che arrivano dai nostri due musei ma anche dai collezionisti".

Tra loro, c’è anche una coppia centese che si è appassionata e vive a pieno questi particolari momenti, andando in raduni in tutta Italia e non solo. "Questa passione nasce quando da bambino si giocava in campagna e si inciampava tra elmetti e cassettine militari e si giocava ancora coi soldatini – dice Vanni Borgatti che viaggia con la moglie Sonia Ramponi – una passione che negli anni è diventata sempre più importante, iniziando a collezionare. Per un po’ è rimasta latente ma ha preso il sopravvento quando ho assistito ad alcune di queste manifestazioni storiche e raduni. Lì è scattata la vera molla che ci ha spinto a partecipare, acquistando i mezzi e poi le divise come quella particolare da paracadutista dell’82° aviotrasportata della campagna delle Ardenne o l’abbigliamento civile d’epoca o da crocerossina della moglie, cercando minuziosamente nei mercatini".

Un racconto a colori ma tinto di affascinante e storico bianco e nero. "Come mezzo ho scelto di acquistare una jeep Ford Gpv del 1944 che usava l’esercito – spiega – e abbiamo iniziato a partecipare a rievocazioni, sfilate, eventi, set fotografici. Abbiamo esordito nel 2009 come ospiti su un camion di amici di Correggio facendoci scoppiare questa passione. Siamo partiti con l’acquisto di bici storiche d’epoca del periodo pre guerra per arrivare poi a quelle da corsa dell’epoca di Coppi e ora la jeep". Un racconto, in viaggio con gli altri mezzi e la gente a bordo strada. "Guidare il mezzo storico fa apprezzare il viaggiare senza tempo e senza fretta –dice nella sua divisa da sottoufficiale americano – passare tra la gente fa provare un po’ dell’emozione di chi queste cose le ha vissute veramente, soprattutto il calore della gente che dà una sensazione molto difficile da descrivere, incontrando gli anziani che per strada salutano e ricordano ciò che a quei tempi hanno vissuto e i bambini che spalancano gli occhi stupefatti e chiedono. E’ un modo per mantenere viva la storia, quella dei nostri padri e che è ancora molto sentita. Abbiamo fatto parte anche della Colonna della Libertà, alla rievocazione dello sbarco ad Anzio e Nettuno e l’anno prossimo andremo all’80° dello Sbarco in Normandia".

Laura Guerra