"In Italia più di trentamila illeciti"

La situazione sulle ecomafie che emerge dall’ultimo rapporto di Legambiente resta preoccupante nel Belpaese. " La morsa delle ecomafie – scrivono – rimane ben salda. Nel 2022 i reati contro l’ambiente restano sopra la soglia dei trentamila, 30.686 per l’esattezza. In crescita rispetto all’anno precedente, con una media di 84 al giorno, 3.5 ogni ora". Nel rapporto si mette in evidenza anche l’aumento degli illeciti amministrativi che toccano ormai quota 67.030. "Il maggior numero degli illeciti – sottolineano da Legambiente – attengono ancora al ciclo dei rifiuti e contro la fauna. Mentre l’incremento più forte registrato dal 2021 al 2022 è nel ciclo del cemento.

Il rapporto di Legambiente è un’elaborazione numerica generale che fotografa l’aggressione criminale all’ambiente sulla base dei dati forniti dalle Forze dell’ordine e dalle Capitanerie di porto. In questi dati si sommano i reati accertati (dal 2021 anche gli illeciti amministrativi, dando così un quadro non solo quantitativo, ma anche qualitativo del fenomeno), le persone denunciate, le persone arrestate e i sequestri effettuati in un anno nel ciclo del cemento e in quello dei rifiuti, nella c.d. archeomafia, nel campo degli animali e sul fronte degli incendi boschivi.

Il conteggio non contempla la filiera agroalimentare.