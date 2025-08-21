"In Kenya doniamo vestiti e giochi a chi soffre"

Nuovo viaggio tra i villaggi Watamu del Kenya per le sorelle laghesi Maddy e Manuela Rolfini, che partite il 14 agosto sono rientrate il 18. Un blitz della solidarietà, che da anni le due sorelle effettuano a favore delle popolazioni africane. "E’ sempre una grande gioia vedere l’esultanza e la gratitudine che i bimbi e le donne di quei villaggi – dicono Maddy e Manuela – ci donano. Qualcosa che ti riempie il cuore e ti fa comprendere come a volte tante cose siano superflue e soprattutto non si debba sprecare nulla". Le due sorelle hanno portato quasi cento chili di vestiti e scarpine: "Quando arrivi in un villaggio dove non ti conoscono – continuano –, uno sciame festoso di bimbi ti accoglie grato per quello che doni loro. Dove invece ormai ci conoscono è un abbracciare vecchi amici che non si rivedono da tempo".

Maddy e Manuela hanno già fatto diverse spedizioni, l’ultima a inizio anno con 7 amici che nel febbraio del prossimo diventeranno 8, sempre per portare vestiti, scarpine ma anche giocattoli agli amici africani. Sempre le due sorelle laghesi hanno in programma a novembre un’altra spedizione nei villaggi del Kenya con il loro carico di solidarietà e bontà. Maddy ha preparato questo viaggio quasi all’insaputa della sorella e con la scusa del compleanno di Manuela e qualche bugia, l’ha costretta a lavorare fino a tardi, per ritagliarsi quei quattro giorni durante i quali consegnare vestiti e scarpine nei villaggi del Kenya. "A volte abbiamo offerto anche un gelato ai nostri piccoli amici che improvvisamente si moltiplicavano – concludono Manuela e Maddy Rolfini – e il sorriso che ci regalavano per quel piccolo dono non aveva prezzo e, molto probabilmente, scaldava più il nostro cuore che il loro. Crediamo che donare sia una sensazione bellissima e continueremo a farlo ringraziando tutti per quello che ci donano indumenti che poi noi portiamo in Africa".

c. c.