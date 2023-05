In largo Castello sfilano le moto firmate ’Ducati’ Scatta la foto di gruppo

Oggi sfileranno in largo Castello le moto Ducati e vetture da rally. L’evento è promosso dal Moto Club ‘La Diamantina’, affiliato alla Federazione Motociclistica Italiana, in collaborazione con il dealer di Ferrara Motopiù e si inserisce nel contesto ‘Ducati. We Ride As One’. Appuntamento al Castello alle 9,45 per una foto di gruppo per poi proseguire il giro verso le valli di Comacchio. Domani sono attese le vetture da competizione del ‘Rally drive team’. Promotrice l’associazione Sportiva dilettantistica Rally Drive Team con sede a Santarcangelo di Romagna. Una decina i mezzi in esposizione, dalle 10 alle 17, in piazza Travaglio.