In lutto per Leopoldo Baldin, il ‘dottore di Vallelunga’ "Svelò la città con le sue foto"

La comunità di Pontelagoscuro piange la scomparsa di Leopoldo Baldin il ‘dottore di Vallelunga’. Il noto medico Leopoldo Baldin è deceduto lunedì pomeriggio, dopo essere stato ricoverato nei giorni scorsi all’ospedale di Cona. Aveva 70 anni lascia la moglie Anna, i figli Filippo, Chiara e Francesca. Si era laureato all’Università di Ferrara nel 1977, durante il servizio militare è stato medico ufficiale negli alpini, si è specializzato a Ferrara in reumatologia nel 1984. A partire dal 1981 ha svolto servizio come medico di base per quarant’anni, fino al 1° luglio 2021 data del pensionamento. Dal 1986 al 2018 ha avuto anche uno studio privato reumatologico in corso Porta Mare Ferrara. Leopoldo Baldin era anche un valente fotografo dilettante, con diverse mostre che intitolava ‘La mia Ferrara’. Era un volontario instancabile della cura dell’ambiente, che esprimeva nella sua costante attività di pulizia dei giardini di Pontelagoscuro, dove lasciava anche messaggi d’invito a lasciare pulito.

Una vita dedicata alla cura delle persone e del territorio. Una grande perdita per tutta la comunità di Pontelagoscuro, che tramite il mondo dell’associazionismo locale lo ricorda così: "Con sgomento apprendiamo della prematura scomparsa del dott. Leopoldo Baldin, il caro ‘Gigi’, il ‘dottore di Vallelunga’. Grande il suo impegno nella pulizia periodica dei nostri giardini, dove raccoglieva i rifiuti e affiggeva inviti rivolti ai cittadini a impegnarsi per lasciare pulito l’ambiente. Una perdita che impoverisce ancora una volta il nostro paese. Con la sua bici e la reflex al collo ha fotografato Ferrara e il suo territorio in un’infinità di scatti intrisi di amore per la sua città".

Mario Tosatti