In manette ricercato Preso in ospedale

La polizia di Stato ha scovato e arrestato a Palermo uno straniero di 26 anni, ricoverato in un reparto ospedaliero di nefrologia. Il giovane era ricercato perché destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Germania per tentato omicidio in concorso e istigazione a delinquere. A carico del giovane anche un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ferrara per una pena definitiva di 9 anni per spaccio di stupefacenti, detenzione di armi clandestine, furto aggravato, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. L’arrestato ha bisogno di trattamenti medici di emodialisi per una grave malattia e così in meno di 24 ore sono state effettuate ricerche nelle strutture sanitarie di Palermo. Il monitoraggio ha permesso di rintracciarlo.