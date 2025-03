In maschera da tutta Italia. Il Carnevale delle eccellenze: "Coinvolti gli studenti"

Il ‘Carnevale Estense’ fa il bilancio tra successo di presenze e maschere da tutt’Italia. Un evento giunto alla terza edizione, organizzato da Pro Loco Ferrara e UNPLI Emilia Romagna, che ha animato tutto il centro storico con prodotti di artigianato ed eccellenze alimentari provenienti da tutte le regioni. Cuore della fiera sono state le Pro Loco di San Carlo, Pro Loco di Serravalle, Pro Loco di Goro, Pro Loco di Portomaggiore, Pro Loco di Canaro, Pro Loco di Fratta Polesine, Pro Loco di Formigine, Pro Loco di San Pietro in Cariano (VR). Più di 200 maschere da ogni parte di Italia hanno sfilato in Piazza Trento Trieste, da Sandrone e la famiglia Pavironica di Modena, all’Orlando El Furioso di Borgo Roma di Verona, ai Signori della Francia Corta di Mirandola, alle maschere veneziane, per finire con le Majorettes di Verona accompagnate dalle note della Banda Filarmonica Ludovico Ariosto. Protagonista assoluto di questa terza edizione la maschera di Ferrara Lasagnin Mezazarvela da Milzana che dall’800 Pro Loco Ferrara ha portato nel XXI° secolo, interpretato dal cantautore dialettale Giovanni Calza. Apprezzato anche il Convegno UNPLI ‘le tradizione di carnevale tra passato e presente’ in Sala Estense. A cui si sono aggiunte visite guidate e le degustazioni itineranti, oltre allo spettacolo di burattini ‘Il pranzo di Arlecchino’ messo in scena dal rinomato Teatrino dell’Es in Galleria Matteotti. "Un grazie non rituale va-ha spiegato in una nota la Pro Loco Ferrara-anche ai bravissimi studenti dell’I.I.S. Einaudi impegnati nell’accoglienza e nell’animazione per i bambini e gli allievi dello IAL nella preparazione del pasticcio ferrarese. La professionalità degli associati di Fotoclub Ferrara e Wharol Station APS ha reso possibile la copertura video e Un ringraziamento speciale va alla Polizia Locale che ha garantito il corretto svolgimento delle sfilate in maschera e all’Amministrazione Comunale di Ferrara, agli Uffici del Commercio che hanno affiancato costantemente la Pro Loco Ferrara nella progettazione e realizzazione dell’evento, all’assessora Angela Travagli partecipe all’inaugurazione della Grande Fiera Enogastronomica e al Convegno sul Progetto Pro Loco: Ferrara città del Carnevale".

Mario Tosatti