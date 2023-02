In maschera dai Trepponti col Carnevale sull’acqua

Comacchio è pronta ad accendersi di colore e musica, oggi, per la prima delle due domeniche del ‘Carnevale sull’acqua’. Un evento unico e originale, giunto alla sua decima edizione, quello che animerà la città lagunare: una ‘Donna’ affascinante, che racchiude in sé la bellezza del luogo, rappresentata quest’anno dalla misteriosa mascotte Forcolina, che sta suscitando grande curiosità: tanti, infatti, si chiedono chi si nasconda dietro la maschera. La manifestazione, realizzata dal Comune di Comacchio, grazie all’insostituibile collaborazione della Cooperativa Sociale Onlus Girogirotondo (organizzatrice dell’evento) e da tutte le associazioni che hanno contribuito alla sua organizzazione, inizierà dalle 10.30 con sfilate in maschera dai Trepponti dei bambini delle scuole dell’infanzia statali e paritarie, che saranno i protagonisti della mattinata, pronti ad animare e colorare con i loro travestimenti ed entusiasmo il centro storico. Saranno presenti alla grande festa anche i più piccoli dei nidi ‘Il Giglio’, ‘La Gabbianella’ e il Centro per bambini e famiglie ‘L’Albero delle Meraviglie’.

Dal suggestivo Trepponti, palcoscenico della manifestazione, inizierà dalle 14 la parata delle dodici barche allegoriche lungo i canali, realizzate dalle associazioni Marasue, Al Batal, Muovidea, Coordinamento Volontariato Comunale Comacchiese, La Forcola, I Birichin, Barche Storiche, Reacing Team, Seat Cyrling, H2O, I Filipponi e Bal Toc. Presenti anche sette scuole di danza attive sul territorio che, con le loro sognanti e magiche coreografie, arricchiranno l’atmosfera carnevalesca: El Movimiento, La bottega degli artisti, My Life, Fusion Live, Body Fly, Muvidea, Easy Dance, oltre all’animazione di Bollicine, Dogato Sisters end Friends, Vampire Lab, Parrocchia del Duomo, APS TemperaMenti e tanti altri. In via Cavour, inoltre, sarà allestito uno spazio dedicato ai bimbi, con spettacoli di magia, intrattenimento, animazione, giocoleria, laboratori artistici e musicali, spettacolo dei burattini, bolle di sapone e trucca-viso. L’evento sarà condotto dagli speaker Barbara Mezzogori, Lorenzo Parmiani e Sandro Pozzati. Infine, un appello a tutela dell’ambiente.

L’amministrazione comunale, Infatti, invita tutti ad usare stelle filanti e coriandoli tradizionali, fatti di carta, evitando coriandoli, tubi spara-coriandoli e stelle filanti in plastica: "I coriandoli in carta hanno tempi di biodegradabilità di qualche settimana, mentre quelli di plastica possono impiegare anche 500 anni per degradarsi. Una volta lanciati nelle piazze e nelle strade cittadine, i coriandoli plastificati finiscono nelle caditoie, nei canali ed - infine - in mare, inquinandolo e mettendo in pericolo i pesci e tutta la fauna marina che li scambiano per cibo".

Valerio Franzoni