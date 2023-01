In memoria del regista Antonioni Il nuovo spazio prende forma

L’avvio del 2023 segnerà la partenza del cantiere di riqualificazione e restauro del Padiglione di Arte Contemporanea, che porterà alla realizzazione del nuovo Spazio dedicato a Michelangelo Antonioni, il celebre regista premio Oscar. A progettare il futuro tempio dedicato alla memoria e all’attualità del grande cineasta è stato, nei mesi scorsi, un team di cui fa parte lo studio romano Alvisi-Kirimoto, con la società Ates, l’architetto comunale Rossella Bizzi e l’ingegnere Paolo Rebecchi. Promotori del progetto sono, con il Comune, il presidente della Fondazione Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi, ed Enrica Fico, che fu moglie di Antonioni. Curatore è Dominique Païni, già direttore del Cinémathèque française. L’affidamento dei lavori è previsto a fine mese, la partenza del cantiere nello spazio di poche settimane. La durata dell’intervento sarà di un anno e prevede un investimento di 1,750 milioni (fondi comunali). A realizzarlo sarà Unyon Consorzio stabile Scarl. Responsabili del procedimento sono l’ingegnere comunale Paolo Rebecchi e l’architetto Natascia Frasson. Si tratta di un importante complesso di lavori che interesseranno la facciata del Pac (e del vicino deposito di arte moderna) e gli interni. Per consentire il prossimo avvio del cantiere in questi giorni è in corso il disallestimento degli spazi interni del Padiglione di arte contemporanea, che hanno ospitato fino a domenica 8 gennaio la mostra ‘Piero Guccione. Mistero in piena luce’, con un’affluenza di pubblico di 4.260 visitatori e 293 cataloghi venduti, fino a esaurimento. A poco più di cinquant’anni dall’ultima mostra ferrarese dedicata all’artista siciliano, organizzata nel 1971 da Franco Farina al Centro Attività Visive di Palazzo dei Diamanti, Ferrara ha omaggiato questo maestro del Novecento che, come ha sottolineato Vittorio Sgarbi, "dopo la morte di Fontana, Gnoli e Burri ha rappresentato la sintesi suprema di pittura figurativa e astratta" in Italia. L’esposizione organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Musei d’Arte del Comune con Il Cigno Arte e l’Archivio Piero Guccione.