In memoria di Boari, messicano di Ferrara

Sarà una visita nel segno della memoria di Adamo Boari (1863-1928), definito il ‘messicano di Ferrara’, architetto e ingegnere acclamato da intere generazioni, oltreoceano, come autore e ispiratore di alcuni dei palazzi e monumenti simbolo di Città del Messico: per i 160 anni dalla nascita del celebre ferrarese, sarà in città giovedì l’ambasciatore messicano in Italia Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda che sarà accolto dal sindaco Alan Fabbri alle 9.30 alla cerimonia di deposizione della corona alla tomba di famiglia di Boari, al cimitero di Marrara. All’evento presenzieranno le autorità civili, militari e religiose, i discendenti della famiglia, il picchetto dell’Aeronautica, le associazioni combattentistiche e d’arma e il curatore capo della Frick Collection (celebre galleria d’arte) di New York Xavier Salomon, che interverrà in rappresentanza della famiglia Boari. Alle 11.30, ambasciatore e sindaco saranno alla biblioteca Ariostea per portare i saluti istituzionali in apertura del convegno di studi internazionali proprio dedicato al ‘messicano di Ferrara’, quindi è in programma, nella stessa sede, l’inaugurazione della mostra: ’Le opere di Adamo Boari’.