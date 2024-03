In memoria di don Alessandro Denti, l’intitolazione della sala parrocchiale

Domani, al termine della messa delle 11,15, a Malborghetto di Boara si effettuerà la cerimonia di intitolazione della sala parrocchiale a don Alessandro Denti (foto), indimenticato parroco scomparso il 4 marzo di sette anni fa e sempre nei cuori dei tantissimi che lo conobbero e che ne seppero apprezzare le grandi qualità. Nell’occasione sarà scoperta una targa a suo ricordo. Nato nel 1959, entrato in seminario nel 1970 e consacrato nel 1983, don Alessandro è stato vicario parrocchiale a Pontelagoscuro, San Gregorio, S. Francesca Romana, Voghiera e Montesanto. Poi parroco a Malborghetto di Boara. Nel 2006 succedette a don Ivano Casaroli come assistente diocesano del Movimento di Rinascita Cristiana. Nel 2016, nella cattedrale di Ferrara ricevette la nomina a canonico e il titolo di monsignore. Don Sandro ricordava sempre di avere ricevuto la vocazione parrocchiale quale "Ricostruttore di cuori, da cui ricostruttore della comunità". Il sacerdote viene ricordato come uomo di gioia, dovuta all’incontro e alla sua azione evangelizzatrice. Credeva nella Fratellanza universale in contrapposizione all’individualismo sfrenato e operava per la cura della casa comune, della comunità locale. Grazie alle sue capacità di relazione e di incontro, è stato un punto di riferimento essenziale per Malborghetto, anche quello sociale.

a.l.