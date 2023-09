In memoria di Ranzani nel Giardino degli alpini

CENTO

"Questa celebrazione è sempre stata per noi un supporto molto bello e questo luogo ricorda nostro figlio che ha dato la vita per a libertà. Speriamo che sia servito. Grazie agli alpini che fanno tanto e ne portano avanti la memoria". Sono queste le parole di Mario Ranzani, padre del capitano Massimo Ranzani, caduto in Afghanistan e ricordato ancora una volta dal gruppo di Cento dell’Associazione nazionale alpini che ne porta il nome, nel celebrare sabato pomeriggio il 7° anno del Giardino degli Alpini di Cento. Attorno al monumento si sono dunque radunati autorità e tutto il gruppo degli alpini ricordando anche il grande sforzo profuso per l’alluvione della romagna. E’ stato il capogruppo Franco Poli a ‘ringraziare cittadini ed aziende che hanno risposto all’appello’ e Matteo Veronesi a spiegare della raccolta promossa dell’Ana ‘che ha permesso di raccogliere materiale poi inviato nelle zone alluvionate e fondi per 12394 euro di cui 2300 euro acquistando materiali e 10.000 euro suddivise nei 10 gruppi alpini con il compito di inviduare famiglie e aziende bisognose’. Gruppo che ha lavorato nei primi 10 giorni dell’emerga, con 58 uomini e circa 4000 ore di lavoro. L’assessore Mario Pedaci ha ricordato la grande opera della nostra sezione alpini ed è arrivato anche il plauso della sezione di Ferrara della Cavalleria.