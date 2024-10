In memoria di Ugo Coluccia: "Ha lasciato un segno indelebile"

COPPARO

Un mazzo di rose rosse cinte dal tricolore è stato adagiato, ieri, sulla tomba del cimitero di Copparo per onorare la memoria di Ugo Coluccia nel giorno del 29esimo anniversario della scomparsa. Pur originario di Gallipoli, riposa, insieme alla moglie Cosetta, nel paese d’adozione, alla cui crescita ha contribuito come medico e amministratore, persona di cultura e di grandi doti umane. Cardiologo per oltre trent’anni all’ospedale San Giuseppe, fu assessore alla Cultura e vice sindaco: fra le iniziative da lui volute spiccano la realizzazione delle prime stagioni teatrali e i corsi di università popolare. "Grazie per questo ricordo di nostro padre e per questa amicizia – hanno rimarcato la figlia minore Paola e il figlio maggiore Mario, accompagnato dalla moglie Elena -. Per noi è importante che vengano ripercorse le strade segnate da nostro padre: è una buona memoria. Siamo contenti che quando lavorate lo pensiate: era un uomo che coltivava il sorriso e, anche a casa, faceva sembrare tutto semplice. Siamo tutti molto legati a Copparo: qui siamo stati bene". Ha portato la propria testimonianza anche Avis Copparo: "Siamo grati a Ugo Coluccia per essere stato, insieme a Dino Rinaldi, fondatore della nostra sezione, come dell’associazione Copparo Arte – ha affermato il presidente Alfio Pesci -. Ha fatto tanto e lo teniamo nel nostro cuore". "Non è un caso che ci troviamo ancora dopo 29 anni qui – ha rimarcato il sindaco Fabrizio Pagnoni, con l’assessore alla Cultura Francesca Buraschi -. Ugo Coluccia ha dato tanto al nostro territorio e ha messo passione, competenza ed esperienza al servizio di Copparo lasciando una traccia indelebile. Per questo rimane un faro: un esempio di cui è importante trasmettere la memoria, portandone avanti i lasciti". L’omaggio, a cui hanno preso parte anche il comandante della Stazione Carabinieri, luogotenente Giuseppe Zurlo, e l’Associazione nazionale carabinieri, si è chiuso con una preghiera corale.

Valerio Franzoni