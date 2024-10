"In missione a Cuba per aiutare cani e gatti"

CENTO

"Onde alte e potenti contro il muro del lungomare chiuso al traffico per prevenire incidenti, sempre da parte del Centro Uragani istituzionale. Temporali forti, e raffiche vento fino a 70 kmh, e siamo a 400 km da Milton. Qui il peggio è passato, ma la gente comunque ha il fiato sospeso". Sono le parole della centese Barbara Vignoli, membro della consulta di Cento e presidente de Progetto animali natura, che si trova ora a Cuba, a

L’Avana in questi giorni dove in quell’area di passaggio del terribile uragano Milton che si è abbattuto sulla Florida generando 19 tornado. "Quel maledetto Milton ha sfiorato Cuba e nella parte più estrema occidentale c’erano già state mareggiate con onde importanti anche qua a L’ Avana dove da giorni hanno fermato traffico aereo e marittimo prevedendo anche inondazioni – prosegue – È di categoria 5 ma di una potenza di cui non ne ricordano un altro simile. Se avesse colpito Cuba l’avrebbe rasa al suolo. Qua si sta molto attenti a tutti i movimenti. Sono molto preparati e c’è un’ottima organizzazione in caso di questi eventi. Vengono dati bollettini sempre più ravvicinati in base alla previsione dell’evento. Chiaramente c’è tensione perché molti cubani hanno famiglia in Florida. Qui tutti sono uniti nel dolore, nella speranza e pregano".

E parla anche della preoccupazione futura. "Rimarrò qui fino a dicembre e ci sono altre formazioni che possono diventare uragani, fino alla fine di novembre – dice - Cuba è sempre pronta ad affrontare uragani, ma con le condizioni attuali, anche economiche, sarebbe una tragedia". Vignoli che è lì con una missione virtuosa internazionale. "Sono qui perché sto stringendo relazioni per portare avanti il progetto animalista con l’associazione che rappresento Progetto animali natura – spiega – intanto affianco l’operato di alcuni gruppi animalisti portando farmaci e prodotti veterinari che regaliamo ai veterinari e prodotti ai volontari perché qui sono pochi i complessi vitaminici per i micini, il latte in polvere, le coese per terapie come i supporti renali o del fegato. Le pappe invece le acquisto io personalmente. Qui mancano anche i sistemi per fare analisi del sangue e urine".

Da Cento, per aiutare. "Qui però la voglia di fare è tanta, aggregandosi e facendo associazionismo e attività per raccogliere fondi per comperare ciò che possono dall’estero perché molti farmaci a Cuba non arrivano a causa dell’embargo che nel tema sanitario si sente molto – prosegue – rifugi per cani e gatti del bolognese e ferrarese mi stanno regalando farmaci che porto qui dove frequento di persona le varie realtà e conosco i volontari. Uno dei lavori che stanno facendo è cercare di sterilizzare i tanti cani e gatti abbandonati per evitagli l’avvelenamento quando non sono graditi o infastidiscono i turisti. Sono qui a fare volontariato per far si che questi animali siano puliti sani e sterilizzati. Grazie alle istituzioni cubane ora stiamo facendo anche la pratica per far entrare la nostra anestesia autorizzata per fare massive campagne di sterilizzazione. Qui c’è solo per gli ospedali e quella per gli animali è con più controindicazioni e pesante. Ma qui c’è tenacia e voglio essere d’aiuto anche io in un ambiente di sviluppo e pronto ad affrontare un cambio generazionale dove già dai bambini si vede che iniziano a fare la loro parte".

Laura Guerra