In monopattino senza casco

Proseguono i servizi notturni della polizia locale, volti a garantire sia la sicurezza stradale sia la tranquillità degli abitanti. L’inizio del servizio di sabato è stato dedicato ai controlli stradali, durante i quali sono stati sottoposti a pre-test alcolico 10 conducenti di veicoli dei quali uno è risultato positivo. Ma sono anche stati sanzionati 5 conducenti di monopattini elettrici che circolavano senza indossare il casco. Successivamente i controlli sono stati indirizzati verso gli schiamazzi e gli atti di degrado e inciviltà che vengono in diversi casi segnalati all’uscita delle discoteche o nei luoghi della movida. In via delle Pescherie Vecchie, via San Romano e vicolo del Leocorno, in due distinti accertamenti, sono stati individuati due ragazzi (21 e 24 anni) urinare per strada contro i muri.