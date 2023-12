In mostra fino a gennaio. Gesù, Maria e Giuseppe con movimenti reali

Fino a domenica 14 gennaio sarà possibile visitare il presepe meccanico di Serravalle, allestito in via don Minzoni 5 (dietro alla chiesa). Una vera e propria tradizione, frutto di un gruppo di lavoro capitanato da Carlo Gori, instancabile ‘presepista’ fin da quando era piccolo. Una rappresentazione della Natività realistica, dettagliata nelle vallate e negli ambienti rurali, in cui la tradizione è interpretata dai personaggi animati che fanno rivivere arti e mestieri tipici di un tempo. Il presepe di Serravalle è una tradizione nata nella chiesa parrocchiale di San Francesco a partire dal 2005. "La concomitanza del progressivo ingrandimento della riproduzione e di un’affluenza sempre maggiore di visitatori, cresciuti nel tempo – spiega Carlo Gori -, hanno fatto sì che il presepe fosse trasferito nel vecchio asilo parrocchiale dietro alla chiesa". Negli anni sono stati aggiunti tantissimi particolari, costruiti artigianalmente, che hanno trovato spazio in una rappresentazione davvero unica. Annualmente il presepe viene rinnovato sempre con nuove statue, con particolari effetti luminosi, originali giochi di luce e percorsi d’acqua assolutamente stupefacenti. Anche la disposizione scenografica è in perenne mutamento, allestita in maniera diversa ogni volta. Dallo scorso anno, la rappresentazione della Natività di Serravalle è stata inserita nel censimento voluto dal Ministero dei Beni Culturali. C’è ancora tempo per visitare il presepe, sino al prossimo 14 gennaio: nei prefestivi l’apertura è dalle 14 alle 18 e nei festivi dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 18 (durante la settimana su prenotazione al 347-7032842).

v.f.