In mostra i manifesti risalenti alla guerra

Fino al 24 maggio nella ex chiesa di San Lorenzo nel centro culturale Cappuccini sarà allestita la mostra documentaria Argenta 1945 a cura dell’Archivio Storico Comunale. Accanto al racconto delle ultime fasi della guerra e della ricostruzione ad Argenta, saranno esposti manifesti originali dell’epoca e sarà disponibile una sezione multimediale. Su appuntamento è possibile organizzare visite guidate rivolte alle scuole del territorio. Argenta subisce il devastante bombardamento alleato del 12 aprile 1945, con centinaia di vittime tra i civili e la perdita della quasi totalità del patrimonio urbano e storico. Il 18 aprile 1945, quando i fascisti e i tedeschi in fuga abbandonarono per sempre il territorio martoriato, Argenta esisteva solo come un punto della carta geografica: nella realtà era ridotta a un cimitero, un immenso cimitero di case e di uomini.