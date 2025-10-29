In mostra le opere di Simone Guidi di Bagno

Oggi alle ore 17:30, presso il Salone delle Mostre Temporanee di Palazzo Turchi di Bagno a Ferrara, alla presenza della rettrice, Laura Ramacciotti, sarà inaugurata la mostra ‘Simone Guidi di Bagno. Non tutto è come sembra’. Oltre settanta opere, tra disegni, acquerelli, acrilici, compresi tra gli anni Novanta e il primo decennio del Duemila, tracciano l’itinerario di questo percorso espositivo che si avvale dei testi di presentazione di Ada Patrizia Fiorillo (docente di Storia dell’arte contemporanea dell’Ateneo ferrarese), di Erminia Pellecchia (giornalista del quotidiano Il Mattino) e di una lettera dell’artista Marco Tirelli, amico di vecchia data di Simone di Bagno. Si tratta di lavori, per la gran parte di piccole dimensioni, appartenenti a cicli diversi, ma omogenei per la cifra espressiva che li caratterizza. La mostra rappresenta un ulteriore tassello delle attività svolte anche in ambito di Terza Missione dal Sistema Museale di Ateneo-SMA.

"’Non tutto è come sembra’, titolo – scrive Ada Patrizia Fiorillo – dato dall’artista a questa personale in occasione anche del dono di due porte originarie appartenute al Palazzo di Bagno che era stato dei suoi antenati, sembra subito un avvertimento. Bisogna andare infatti oltre l’apparenza di queste immagini che ci vengono incontro con la leggerezza della fantasia, della libertà immaginativa e, soprattutto, dell’ironia, per accorgersi presto che Di Bagno dà vita ad un racconto intimo reso tangibile dall’incontro tra il disegno e il colore. Eccole allora le sue pagine, che trattengono una vena decisamente surreale, delineare al nostro sguardo soggetti tra i più vari: ritratti allampanati o che al posto della testa indossano specchi, macchinette da caffè, racchette o mazzi di fiori, e poi elementi naturalistici che si rincorrono sulla pagina senza soluzione di continuità aprendo squarci ad occhi capziosi, guardinghi o melanconici, ma anche abiti svuotati dei corpi che mantengono la postura di un anonimo abitante e ancora tende che si aprono su quello che è l’assurdo teatro della vita".

Lavori che "apparentemente solari – sottolinea Erminia Pellecchia – colpiscono da subito, ma a guardare meglio ci si accorge, nonostante il baccano cromatico che fanno, che i personaggi nasuti e clowneschi presenti sui suoi cartoncini e le sue tele, sono pervasi da una sottile inquietudine e da una ironia surreale, a volte, crudele e un po’ disillusa che mescola, in modo apparentemente paradossale, Baj, Topor e Mordillo". Disegnatore, ma anche regista di documentari che hanno accompagnato i suoi tanti anni di lavoro alle Nazioni Unite e l’impegno per cause sociali e politiche, la mostra sarà accompagnata dal video di una lunga intervista sulla sua multiforme esperienza di vita e da una serie di libri illustrati negli anni.