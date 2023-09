In moto ai 187 orari Patente ritirata a un centese

Pizzicato dalla polizia locale di Persiceto a 187 chilometri orari sulla tangenziale di San Matteo della Decima. Nel mirino un giovane motociclista di Cento, che nei giorni scorsi, nel pomeriggio, sulla tangenziale della popolosa frazione, all’altezza del distributore Tamoil, viaggiava alla velocità di ben 187 chilometri orari. Al motociclista è stata ritirata la patente per la conseguente sospensione da 6 a 12 mesi, sommata a una sanzione da 845 euro. "L’aumento dei sinistri stradali – commenta Luca Nasci, comandante della Polizia locale di Persiceto – a livello nazionale è indubbiamente dovuta a vari fattori. Lo studio dei sinistri e delle loro cause impone un’analisi attraverso discipline non solo giuridiche ma anche di psicologia sociale. Quello che le forze di polizia possono fare è stare sulle strade, attuare la prevenzione e contrastare la causa principe degli incidenti: la velocità". Il comando di polizia locale di San Giovanni ha posizionato sulla tangenziale di San Matteo della Decima una nuova forma di controllo, volta a censurare i famosi "lampeggiatori.

La nuova tipologia del servizio di rilevamento di velocità si sta rivelando un’arma in più per la sicurezza stradale: fra i pizzicati appunto il motociclista che viaggiava a quasi 190 chilometri orari".

Pier Luigi Trombetta