In moto contro il passaggio a livello. Gravemente ferito un centauro

La gita in moto, a Ponti Spagna di Bondeno, rischia di finire in tragedia per un centauro di 53 anni, residente a Vigarano. L’uomo prima ha colpito abbattendola una sbarra del passaggio a livello, poi è stato sbalzato a 150metri di distanza, finendo contro una recinzione. È successo, ieri pomeriggio, intorno alle 16, in via Anima Condotti: il centauro è stato immediatamente soccorso del personale dell’ambulanza del 118. La corsa disperata contro il tempo dei sanitari ha evitato conseguenze più gravi: l’uomo, pur essendo in condizioni critiche, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è atterrato l’elisoccorso del 118 che lo ha trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna. Qui il reparto d’urgenza si è immediatamente occupato del centauro. Ad occuparsi dei rilievi dell’incidente, la polizia locale di Bondeno, agli ordini del comandante Stefano Ansaloni. Gli agenti si sono occupati di mettere in sicurezza il tratto stradale, visto il danno arrecato al passaggio a livello. Per ora non ci sarebbero testimoni, che abbiano visto la dinamica dell’incidente. Negli anni scorsi, nello stesso tratto, si erano verificati altri incidenti con motociclisti, che nel tentativo di passare prima che si chiudesse il passaggio a livello della ferrovia, si erano scontrati con le sbarre. Sia chiaro: è soltanto un’ipotesi che potrebbe non avere alcun collegamento con il sinistro in cui è rimasto gravemente ferito il centauro 53enne di Vigarano. La dinamica è ancora allo studio e, nei prossimi giorni, verrà chiarita necessariamente dagli agenti della polizia locale di Bondeno. La notizia dell’incidente è circolata in brevissimo tempo nella frazione Ponti di Spagna. Alcuni curiosi si sono fermati per capire cosa fosse successo e per sincerarsi che il ferito non fosse un conoscente. Non è ancora chiaro il motivo per cui il centauro si trovasse in zona. L’ipotesi è che stesse facendo una piccola gita con la moto o che fosse diretto da degli amici residenti nelle vicinanze.

Matteo Radogna