In municipio si parla di Neapolis

Dopo la serata divulgativa su magia e tarocchi di Andrea Vitali, domani alle 21 nella bellissima e ottocentesca sala consiliare, a Portomaggiore, si svolgerà la quarta serata di approfondimento culturale organizzata dall’associazione Oltre, quella dedicata ai festeggiamenti per i 2500 anni di Neapolis. Giovanni Tavassi, napoletano verace, vice presidente di Oltre, sarà il relatore per una serata dal titolo: "Napoli tra sacro, profano e leggende", un viaggio tra e fuori le mura dell’antica Neapolis per conoscere alcune delle bellezze inestimabili di una città con una storia di oltre tremila anni. Durante la serata, i presenti potranno scegliere anche O’ curniciell, di varie forme e dimensioni, in terra rossa e appositamente realizzati per la serata, dove sarà spiegato anche il rito legato al portafortuna napoletano. Una serata interessante per gli appassionati della città partenopea.