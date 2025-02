In occasione di San Valentino la città si illumina di cuori

In occasione di San Valentino, da ieri sera il centro storico si è illuminato con un’atmosfera romantica grazie a Ferrara in Love, una serie di iniziative e allestimenti pensati per celebrare l’amore con luci e decorazioni suggestive. Passeggiando per le vie della città, si possono già ammirare 32 cuori luminosi, mentre 450 metri di stringhe di luci a LED rendono ancora più magico corso Martiri della Libertà. In piazza Municipale, al posto della renna natalizia, una panchina speciale per i selfie degli innamorati, con uno schienale a forma di cuore: il punto perfetto per scattare un ricordo romantico nella magia di Ferrara per San Valentino. Sotto il volto del Cavallo, atmosfera più suggestiva con cuori rossi 3D retroilluminati da tubi luminosi e un grande cuore scenografico.

Le luminarie rimarranno accese fino a domenica 16 febbraio, trasformando Ferrara nel luogo ideale per vivere la magia di San Valentino. Sempre nella città estense, in occasione di San Valentino, torna anche la dolce tradizione di Art & ciocc, il tour dei cioccolatieri, che sarà ospitato in piazza Trento Trieste dal 13 al 16 febbraio (dalle 9 alle 21). L’inaugurazione ufficiale della manifestazione è in programma venerdì 14 febbraio alle 12.30 in piazza Trento Trieste. L’iniziativa è promossa da Confcommercio Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara. La “carovana” dei cioccolatieri - organizzata dalla Mark.Co & Co. - tornerà a Ferrara per l’XI edizione.

re. fe.