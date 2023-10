In otto giornate la carica dei 30mila: "Uno straordinario Film Festival"

I numeri del Ferrara Film Festival, 30.000 presenze. L’ottava edizione ha registrato un notevole incremento. Le presenze di ospiti nazionali e internazionali sono state sei volte superiori rispetto al 2022, mentre il pubblico è cresciuto fino a raggiungere 30.000 presenze nel corso delle 8 giornate e dei 44 eventi. Persone attratte in particolare dalle numerose attività del Cine-Village di piazza Trento e Trieste. La campagna di marketing e comunicazione ha avuto un ampio impatto, raggiungendo 15 milioni di persone, con un aumento del 120% rispetto all’anno precedente. Prendendo come riferimento Facebook, a settembre ogni post ha generato 800.000 visualizzazioni, con una media di 490.358 visualizzazioni nell’arco dell’anno. Trend simile per Instagram che ha raggiunto punte di 250.000 persone raggiunte per ogni post pubblicato nel mese del Festival (media annuale 102.517). Il totale di tutti gli utenti tra gennaio e settembre, sommando tutte le piattaforme social e le visualizzazioni del sito FerraraFilmFestival.com ammonta a 7.700.000 utenti. Soddisfazione è stata espressa dal direttore del Ferrara Film Festival Maximilian Law:

"Un risultato straordinario – le sue parole –. Dopo anni di duro e costante lavoro, siamo fieri di aver portato a casa un festival che è diventato non solo uno degli appuntamenti più importanti della città ma anche un evento di rilevanza nazionale e internazionale, grazie a nomi prestigiosi e a splendidi film. Siamo già al lavoro per la nona edizione, a settembre del 2024, con la promessa di creare qualcosa di ancora più straordinario".