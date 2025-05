In pensione il sovrintendente Resca. La memoria storica della Mobile

Il questore Salvatore Calabrese, i funzionari e i colleghi hanno salutato il sovrintendente capo coordinatore Davide Resca, una delle più importanti memorie storiche della squadra mobile della questura estense, in pensione dal primo maggio per raggiunti limiti di età. Durante la sua lunga carriera in uniforme, Resca ha ricoperto vari importanti incarichi, l’ultimo dei quali lo ha portato, per oltre 25 anni, alla sezione Reati contro il patrimonio della squadra mobile, dove si è distinto per aver preso parte, con grande competenza, serietà ed estremo impegno, a numerose indagini per reati contro il patrimonio, omicidio, criminalità organizzata e traffico di stupefacenti per le quali ha ottenuto riconoscimenti da parte dell’amministrazione.