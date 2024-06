In piazza Guercino la Swingers orchestra

CENTO

Oggi alle 21.30 arriva a Cento la "Swingers orchestra with Rai members" guidata dal chitarrista ferrarese Delio Barone presentandosi in piazza Guercino con una formazione composta da quasi tutti musicisti della Rai dei tempi d’oro, di quando aveva tre orchestre. E nel centenario dalla nascita di Henghel Gualdi notissimo clarinettista della nostra regione, i 25 anni della Swingers Orchestra, 70 anni della Rai, il concerto celebrerà Benny Goodman e Artie Shaw, due clarinettisti tra i più importanti della storia del Jazz. Un’occasione unica, avere dunque in città Emilio Soana, Rudy Migliardi, Gianluigi Trovesi, Paolo Barbieri e Giulio Visibelli che facevano parte della Big Band della Rai a Milano, nota per essersi esibita con i grandi del jazz ma anche con le grandissime voci del pop.

La formazione vede dunque Paolo Tomelleri, uno dei più grandi clarinettisti italiani che suonò per Jannacci, Gaber, Luigi Tenco, Ornella Vanoni e in trasmissioni come Portobello, poi con Adriano Celentano sul palco di Sanremo dov’era anche direttore d’orchestra. Sua la musica della nota "Sugli sugli bane bane", musiche per film, documentari, spettacoli, pubblicità, ha suonato nei più importanti festival di jazz europei e fondato la Big Band Jazz con innumerevoli collaborazioni internazionale con jazzisti di grande rilievo. Suo il compito di raccontare diversi aneddoti sulla Rai.

Poi Emilio Soana una delle migliori prime trombe della scena internazionale del jazz, prima tromba dell’Orchestra Rai di Milano; Giulio Visibelli a sax e flauto, noto per "Un Certo Discorso" di Rai 3 nell’82, esibizioni in numerosi festival e collaborazioni con personaggi tra i quali anche Tullio De Piscopo. Al trombone Rudy Migliardi, che in curriculum ha il Teatro alla Scala di Milano, l’orchestra del Teatro Regio di Torino. Paolo Barbieri al sax tenore è stato all’Orchestra ritmica della Rai dal 1982 al 1998 per poi fondare la Jazz Class Orchestra. Gianluigi Trovesi che è stato nella Big band della Rai, vinto due volte il "Top Jazz".In formazione anche Stefano Caniato al pianoforte, Enrico Lazzarini al contrabbasso, Claudio Bonora alla batteria e Delio Barone alla chitarra.

Laura Guerra