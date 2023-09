In piazza Marconi si balla la disco: "Iniziativa vincente, da ripetere"

Grande partecipazione all’evento di Calamo durante la sessantaseiesima fiera di Argenta, in cui per una sera ha ripreso vita la famosa discoteca argentana "Quelli che andavano al Nuovo Mondo", con DJ Lorenz alla console e il vocalist Alex Testi di Radio Bruno. "Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno permesso di dar vita all’evento – è il commento a bilancio del presidente dell’associazione, Luca Gaiani –, a cominciare dalla Pro Loco di Argenta e dalla Polisportiva Gioco e Vita, che hanno collaborato attivamente per rendere possibile l’iniziativa attribuendoci uno spazio importante in Piazza Marconi e integrando l’evento con un bar degno di ogni miglior discoteca, che hanno saputo intrattenere con ore di divertimento, facendo rivivere emozioni uniche".

"Calamo si è fatta protagonista assoluta della serata del sabato fieristico – interviene la portavoce Alessandra Sportelli – creando un evento assolutamente innovativo – portando in Piazza Marconi centinaia di persone e dando vita a un evento di una portata probabilmente inimmaginabile da tanti. Grazie a tutti quelli che si sono voluti unire al nostro divertimento".

L’associazione di viale Roiti dà appuntamento ai prossimi eventi, con altre realtà no profit e che mirano sempre a valorizzare il locale e il territorio.

f. v.