In piazza per fermare i cannoni. Fiaccole sotto la pioggia: "Uniti, il nostro appello di pace"

La pioggia non ferma la manifestazione organizzata dalla Rete per la pace, che fa proprie le parole dell’appello della Rete Italiana Pace e Disarmo: "Fermare la violenza e riprendere in mano la pace". È proprio riportando le voci, israeliane e palestinesi, che condannano tanto l’aggressione di Hamas quanto i bombardamenti e la politica dello stato di Israele che i cittadini e le associazioni riunite in piazza Castello hanno chiesto la fine della violenza, sventolando bandiere della pace. "Non vi è giustificazione alcuna per l’operato di Hamas – così il documento delle associazioni –, neppure la disperazione e l’esasperazione del popolo Palestinese, vittima da decenni dell’occupazione, della restrizione delle libertà, della demolizione delle case, dell’espropriazione dei terreni e delle continue provocazioni delle frange radicali della destra israeliana e dei coloni, può trovare una risposta nell’azione terroristica e militare". Cristina Zanella di Udi Ferrara ha proposto le parole di due associazioni Women Wage Peace, associazione di donne israeliana, e Women of the Sun, associazione di donne palestinesi, attive ognuna nella propria realtà e alleate in iniziative comuni, e chiedono: "che i nostri leader ascoltino la chiamata e avviino tempestivamente colloqui e negoziati di pace, con un impegno determinato a raggiungere una soluzione politica al lungo e doloroso conflitto entro un arco di tempo limitato. Chiediamo ai popoli di entrambe le nazioni e ai popoli della regione di unirsi al nostro appello e dimostrare il loro sostegno alla risoluzione del conflitto. Chiediamo alle donne del mondo di stare al nostro fianco per un futuro di pace e sicurezza, prosperità, dignità e libertà per noi stesse, i nostri figli e la popolazione della regione". "Non c’è via d’uscita da Gaza – la testimonianza di un operatore di Save the Children letta da Corrado Oddi – Non c’è un posto sicuro a Gaza. Il mio sogno è semplice: svegliarmi al mattino con i miei figli in braccio, vivi e vegeti, e che questa violenza abbia fine. Preghiamo per giorni migliori".

E’ stata annullata invece la manifestazione di Forza Italia che doveva svolgersi oggi. "Valutando la situazione e la crescente spirale di tensione alimentata dagli eventi degli ultimi giorni, tra cui l’atto terroristico avvenuto a Bruxelles e anche in considerazione dello svolgimento del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza di martedì pomeriggio – spiega Forza Italia – abbiamo deciso di rinviare a data successiva il sit in. Ribadiamo la nostra posizione di vicinanza e piena solidarietà al popolo israeliano e alla sua democrazia, e condanniamo con forza il terrorismo di Hamas, ma riteniamo in questo fragente cosi delicato, per il senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinto, di soprassediere da iniziative che possano creare tensioni".