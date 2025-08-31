In piazza per salvare Gaza: "Israele fermi il genocidio. L’occidente è complice"

"Stop al genocidio in atto da parte di Israele". E ancora: "No all’occupazione di Gaza e della Cisgiordania". La protesta, ieri pomeriggio, è scesa in piazza con un corteo organizzato dal gruppo Ferrara per la Palestina. I manifestanti, circa un centinaio, si sono ritrovati nella piazza Municipale. Hanno sfilato con le bandiere della Palestina, gli striscioni con la scritta ‘Palestina libera’ e diversi cartelli, con i volti delle più note figure politiche nazionali. Tra questi Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Ursula Von Der Leyen, tra i tanti anche uno con il volto del sindaco Alan Fabbri. Tutti, secondo gli attivisti, colpevoli del ‘genocidio in atto a Gaza’. In piazza municipale anche fumogeni con i colori della Palestina, prima di partire in corteo lungo corso Martiri della Libertà per raggiungere la prefettura. L’attenzione era rivolta anche alla lapide collocata sul muretto del Castello Estense, che ricorda le vittime della fucilazione per mano fascista, nel novembre del 1943. Qui era presente un cordone della polizia. I manifestanti hanno posato in basso sul muretto, ma distante dalla lapide, la foto di Anas al Sharif, giornalista di Al Jazeera ucciso durante un bombardamento nella Striscia di Gaza. Non sono mancati cori contro la polizia. Il corteo è proseguito, in testa anche due manichini con i volti di Giorgia Meloni e Netanyahu. All’arrivo in prefettura cori per chiedere la fine della guerra e una ‘Palestina libera’, striscioni e ancora in mostra i cartelli. Gli organizzatori spiegano: "La questura di Ferrara da oltre una settimana voleva vietare questo corteo, prima ci è stato comunicato che era impossibile svolgerlo nelle modalità da noi indicate a causa del ‘Buskers Festival’, successivamente che bisognava spostarlo alla mattina ed infine che non era possibile manifestare di fronte al Comune. Tutto questo non si è verificato e siamo qui per manifestare". Nel merito della nuova offensiva via terra a Gaza spiegano: "Altri 60mila riservisti israeliani sono stati schierati con l’obiettivo dichiarato di cancellare Gaza entro ottobre e occuparla. Parallelamente si annuncia la frammentazione definitiva della Cisgiordania. Di fronte a questo, i governi occidentali mostrano indignazione di facciata ma continuano a fornire armi e sostegno politico". A livello internazionale cresce la mobilitazione. "Anche a Ferrara non possiamo e non vogliamo mollare. Gaza non deve essere abbandonata. Se a Ferrara si tenta con tanta ostinazione di vietare le nostre iniziative, significa che la nostra voce fa paura. Non ci faremo intimidire. Siamo sotto attacco, ma risponderemo con più forza".

Mario Tosatti