In piazza ’Ponte in Festa’. C’è l’ex azzurro Pagliuca: "Gli aneddoti di una vita"

Gianluca Pagliuca a ‘Ponte in festa’. Questa sera alle 21 in piazza Buozzi, l’ex portiere della nazionale di Inter, Bologna e Sampdoria, presenta con Federico Calabrese il libro ‘volare libero’, moderato da Alessandro Orlandin (Lo Spallino). Un’occasione per rivivere la carriera di Pagliuca e conoscere alcuni aneddoti. Un appuntamento dell’ambito della programmazione di ‘Ponte in festa’. Quasi un mese in piazza tra musica, gastronomia e incontri sui giovani. Iniziata giovedì 29 maggio e proseguirà fino al 22 giugno, sempre nella piazza Buozzi di Pontelagoscuro, che sarà teatro del tradizionale appuntamento paesano. Organizzato dalla parrocchia di San Giovanni Battista di Pontelagoscuro, dall’A.C.D. Pontelagoscuro 1947 e dalla Pro Loco di Pontelagoscuro, con la collaborazione e partecipazione di Vivere Insieme Pontelagoscuro, centro di promozione sociale ‘Il Quadrifoglio’, Cristalli nella nebbia e il patrocinio del Comune di Ferrara. Nel corso dei venticinque giorni del programma di ‘Ponte in festa’ sarà presente come da tradizione uno stand gastronomico a ridosso della parrocchia, con un menù che richiama la cucina ferrarese, oltre una zona bar, pesca di beneficenza, inoltre, in piazza il palco centrale su cui si esibiranno diverse band musicali, tribute band, esibizione di gruppo spettacolo.

Mario Tosatti