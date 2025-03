In piazza rivive la storia degli Este. Un Carnevale nel segno di Bembo. Tra poesie, battaglie e ’brazadela’

In piazza rievocata la storia rinascimentale estense. In una domenica pomeriggio soleggiata e quasi primaverile, si è conclusa l’edizione 2025 del Carnevale degli Este, organizzato dalla Fondazione Palio Città di Ferrara e con il patrocinio del Comune. Un appuntamento che da anni rappresenta per la città un evento importante che non è solo una festa, ma un vero e proprio omaggio al ruolo centrale nella storia culturale del Rinascimento italiano che ebbe Ferrara. Il tema scelto per l’edizione 2025 dalla Commissione storico-artistica della Fondazione è stato ‘l’umanista, il poeta e la duchessa. Bembo e Ferrara 500 anni dopo’. Dunque, protagonista indiscusso di questo viaggio nella storia è stato Pietro Bembo. Una scelta che è stata pensata per ricordare il cinquecentesimo anniversario della pubblicazione delle sue ‘prose della volgar lingua’.

La festa è iniziata in Porta Paola, da qui è partito il corteo del Carnevale – tutti in abiti storici –, proseguito poi lungo Porta Reno e piazza Duomo per arrivare in Piazza Municipale dove si è tenuto il banchetto degli Este accompagnato da spettacoli di danze e battagliole. Un banchetto rinascimentale allestito in onore del Duca Alfonso I e della Duchessa Lucrezia e dei loro Illustrissimi ospiti, Pietro Bembo ed Ercole Strozzi. Il tutto curato dall’associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia. Al pubblico è stata offerta una specialità della cucina ferrarese, per l’occasione è stata riproposta la ricetta della brazadela, storico dolce servito all’epoca degli Estensi ed ispirato dal cuoco di corte, Cristoforo da Messisbugo.

Un pomeriggio con la piazza affollata di gente che ha potuto assistere alla lettura dell’editto di chiusura del Carnevale degli Este. La Fondazione palio ha voluto ringraziare la Commissione e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo tuffo nel passato in maschera.

Tornando a venerdì, buona la presenza per gli eventi andati in scena alla Sala Estense. Si è partiti con una tavola rotonda dal titolo ‘La volgar lingua della corte estense. Un dialogo tra letteratura, storia e cultura aristocratica’, dove i relatori sono stati Fabio Romanini, Riccardo De Rosa e Matteo Provasi. Nella stessa serata, La Compagnia del Vado, con la partecipazione del gruppo danza ‘L’unicorno’ ha presentato lo spettacolo ‘Miles Gloriosus’ di Tito Maccio Plauto. Un’esibizione che è stata preceduta da un’introduzione storica di Francesco Scafuri, vicepresidente di Ferrariae Decu.