In piazza torna la ’cocomerata’

Domani sera anche il mondo del commercio del centro storico scende in campo per animale l’estate centese. Nasce dunque un evento promosso dal Comitato commercianti Cento in vetrina in collaborazione con il comune di Cento e Ascom. Si chiama "Cocomera sotto le stelle" e si tratta di una serata di festa in piazza Guercino, che avrà inizio dalle 20 e proseguirà unendo l’aspetto mangereccio con quello di intrattenimento. Ci sarà infatti la possibilità di cenare in piazza grazie alla messa a disposizione di circa 200 posti a sedere, ed un menu che comprende buoni gnocchi fritti, cocomera e melone e tanta birra. Il tutto accompagnato dalla musica di Dj Mak. Tutto il ricavato della serata sarà destinato per sostenere i costi di iniziative per il centro storico come la notte bianca e la festa di halloween. Un evento aperto a tutti e senza necessità di prenotazione.