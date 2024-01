In piazza Trento Trieste va in scena il mercatino delle opere dell’ingegno

Oltre 35 gazebo espositivi metteranno in vetrina e in vendita i propri manufatti e produzioni artigianali in occasione del “Mercatino delle opere dell’ingegno” in programma oggi, per tutta la giornata in piazza Trento Trieste, a Ferrara. La manifestazione tornerà il mese successivo nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 febbraio. Per consentire l’allestimento dell’iniziativa nell’area saranno ammessi i veicoli degli operatori commerciali unicamente per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture. Curatori del mercatino sono il Circolo L’Altrarte e il Circolo Beatrice d’Este di Ferrara in coordinamento con il Servizio Commercio, Lavoro e Attività produttive del Comune di Ferrara.