"In pochi anni non si possono azzerare tutte le criticità"

Gentile lettrice, grazie per la sua lettera perché mi permette

di spiegare meglio il mio ’commento’ di domenica scorsa, dal quale

è scaturita la lettera della signora Ferrari e la sua risposta (sostanzialmente simile a quella del signor Paltrinieri, pubblicata oggi nella colonna a sinistra). Premesso che questo è uno spazio dedicato ai lettori, ognuno con la propria storia, cultura e sensibilità politica e che ogni opinione è legittima e ben accetta, è del tutto evidente che una amministrazione comunale, nel giro di un mandato (ancora in corso) non può risolvere problemi antichi e radicati in ogni società e in ogni città come la delinquenza o lo spaccio di droga; men che meno può intervenire in modo risolutivo sul grado di buona educazione dei suoi cittadini o di chi frequenta gli spazi pubblici, specie in tempi barbari come quelli che stiamo vivendo. Vale per la destra come per la sinistra. Per quanto riguarda la sicurezza, molto è stato fatto - penso alla zona della stazione, situazione che il Pd aveva, in qualche modo, affrontato in maniera meno efficace - ma molto resta da fare. Al di là delle singole scelte amministrative, alcune più azzeccate, altre meno, come è fisiologico, il senso della mia riflessione era un altro: maggioranza e opposizione intendono affrontare questo anno di campagna elettorale con esposti alla procura, urla e scontri in consiglio comunale, operazioni di delegittimazione reciproca e post sui social pieni di rabbia, odio e rancore o intendono, ognuna nel perimetro delle proprie competenze, lavorare per il bene della città (e della provincia, sia inteso, perché il degrado generale della politica non riguarda solo il capoluogo ma è sistemico) e offrire, in vista del voto, un progetto credibile ai cittadini? Tutto qui.