In prima fila nelle lotte per la pesca: "Pappi, un fulmine a ciel sereno"

Era in prima fila, sugli spalti dello stadio Cavallari di Porto Tolle, qualche mese fa. Reggeva un cartello. "Stato di calamità. Adesso", invocava il governo contro l’invasione del granchio blu. E una calamità è stata, certo per le vongole, ma in questo momento per Tecnopesca, cooperativa storica di Comacchio. Cristian Pappi, ragioniere di 50 anni, presidente e contabile di una delle più antiche coop di Comacchio è sparito lasciando un buco ingente, c’è chi dice siano 500mila euro, forse di più. I conti, in questa amara vicenda, li sta facendo chi resta. Simone Carli, che è stato nominando presidente di Tecnopesca, i consiglieri di amministrazione Liberato Mazzotta e Riccardo Beneventi. I soci della coop. "L’imperativo in questo momento è quello di salvare una realtà storica per il mondo della pesca. Dobbiamo pensare ai posti di lavoro, a quelle famiglie", dice Vadis Paesanti, vicepresidente Fedagripesca Confcooperative Emilia-Romagna. Paesanti conosce Pappi da anni. "Mi sembrava una persona con la testa sulle spalle, nessuno se l’aspettava – afferma –. E’ stato un fulmine a ciel sereno. Da quando è diventato presidente era lui a tenere i conti. Ha due figli adulti, siamo vicini alla famiglia".

L’ex presidente di Tecnopesca ha comunicato il proprio addio alla cooperativa con una lettera inviata via mail e via pec ai componenti del consiglio di amministrazione. Nella missiva si autodenunciava del fatto di aver dilapidato denaro dell’impresa a causa della propria dipendenza dal gioco d’azzardo. Ha scritto di essersi trovato in "una situazione disastrosa" che gli impedisce di restituire le risorse economiche. Pappi, nella missiva, esprime la propria mortificazione per l’accaduto, rimarcando di essersi trovato ad affrontare una situazione più grande di lui. Da qui le dimissioni e la fuga, di lui si sono perse da giorni le tracce. Il suo telefonino non squilla, scatta in automatico la segreteria. La coop ha conferito mandato agli avvocati Tiziano Tagliani, Riccardo Caniato e Filippo Maggi affinché "valutino ogni e più opportuna azione a tutela dei soci e del patrimonio societario". Lo studio legale, in questi giorni, è impegnato nella ricostruzione della posizione debitoria, prendendo contatti con gli istituti bancari.

"Dov’è andato? Non ne ho alcuna idea – riprende Paesanti – e, se devo essere sincero, nemmeno mi interessa, non voglio nemmeno saperlo. Pensiamo ora alla cooperativa, a farla risollevare. Contiamo che le banche ci accordino fiducia in modo da creare i presupposti per la ripartenza di questa realtà economica, stiamo parlando del futuro di tante famiglie". Cristian Pappi era presente e spesso in prima fila nelle iniziative che riguardavano il mondo della pesca, mondo nel quale era cresciuto. Si era battuto anche contro il caro carburante, aveva denunciato gli ingenti danni che anche il settore della raccolta delle cozze aveva subito a causa del granchio blu.

Proprio di quegli incontri parla Fausto Gianella, presidente della cooperativa Vela, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. "Alle riunioni c’era spesso – dice –. Credo sia fondamentale ora lavorare per salvare Tecnopesca, non sarà un’impresa facile". I riflettori sono accesi sul ’sistema’ che Pappi usava per ’stornare’ i soldi della cooperativa. Molto probabilmente era una sorta di gioco a scalare, con gli incassi copriva gli ammanchi. Fino all’invasione del granchio blu, quando gli introiti sono diminuiti. E a quel punto era diventato ormai difficile tenere nascosto quel buco sempre più grande. Il castello è crollato.